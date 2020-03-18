ИА «Ореанда-Новости» . Представители РПЦ не планируют закрывать церкви для верующих, которые придут на пасхальные службы, или «принудительно сокращать» количество прихожан храмов на время празднования главного христианского праздника. Об этом сообщил руководитель отдела внешних связей столичного патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит заявил, что РПЦ не рассматривает варианты, при которых придётся закрывать храмы или уменьшать число верующих на служениях. Представители Церкви также не планируют переводить службы в «оффлайн режим».

«И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан»,- сообщил митрополит 18 марта.

При этом РПЦ заявила, что данная ситуация не означает игнорирование представителями храмов угрозы. Если вирус будет распространяться и будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать. Сказанное относится как к Церкви в целом, так и к отдельным епархиям, где будет непременно учитываться эпидемиологическая обстановка.