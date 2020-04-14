ИА «Ореанда-Новости». Представитель РПЦ Владимир Легойда посоветовал верующим отмечать Пасху безопасно, пишет «МК».



В частности, он поддержал акцию «окнаПасхи», в рамках которой верующие могут поставить на подоконник лампадку, чтобы «поделиться друг с другом радостью Воскресения Христова».



При этом он призвал не использовать для этого опасные свечи, а лучше воспользоваться фонариком.