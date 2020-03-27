ИА «Ореанда-Новости» . Представители Русской православной церкви распространят среди бездомных жителей Москвы 15 тысяч бесплатных «Справочников бездомного», где те смогут найдут актуальные данные об организациях, которые могут им помочь. Об этом сообщает синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.

«В период распространения коронавируса увеличивается риск заражения особенно незащищённых людей – бездомных. Их иммунитет гораздо слабее. У них нет телефонов, Интерната, и им сложнее обратиться за помощью, поэтому такие справочники будут очень кстати», - сообщил руководитель приюта для бездомных «Тёплый приём» Ильи Кускова.

Издано уже 15 тысяч экземпляров «Справочника бездомного», уточняют в отделе. В них можно найти информацию о государственных, общественных и религиозных организациях российской столицы, оказывающих помощь бездомным. В электронном виде он опубликован на сайте синодального отдела по благотворительности.

По оценке синодального отдела патриархата Москвы по благотворительности, в Российской Федерации количество бездомных составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек.