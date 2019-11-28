ИА «Ореанда-Новости». В РПЦ призвали к открытому обсуждению законопроекта о семейном насилии.

Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Он заявил, что Московский патриархат выступает за открытое обсуждение разработки нового закона, в котором речь идёт о семейно-бытовом насилии. Зампредседателя также отметил неэффективность западного опыта, на который ориентируется Россия.

Кипшидзе призвал включить в процесс родительские комитеты, семейные и другие заинтересованные организации. Такой способ борьбы с проблемой не приведёт к успеху, так как будет осуществляться без важного взаимопонимания.