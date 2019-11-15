ИА «Ореанда-Новости». Глава Росстата Павел Малков заявил, что ведомству требуются специалисты по работе с данными, пишет «Коммерсант».



По его словам, спрос на таких сотрудников вырос, однако профессионалов в этой отрасли ещё мало. Малков добавил, что Росстат остро нуждается в таких специалистах.



Глава ведомства также добавил, что Росстат сотрудничает с несколькими вузами, например, с РЭУ имени Плеханова.