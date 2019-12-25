Решение президента России создать резервные фонды, принятое им десять лет назад, стало спасительным для экономики РФ. Об этом заявил РИА Новости Алексей Кудрин, ранее работавший министром финансов, а сегодня возглавляющий Счётную палату.Государственный деятель заявил, что фонды позволили сохранить расходы в социальной сфере и защитили экономику. Он говорит, что зарплаты во времена кризиса не сократились и произошёл двукратный рост пенсий.Накануне Путин заявил, что пятая часть средств ФНБ сейчас вложена в крупные проекты и находится в российской экономике. Им также заявлено было о планах по увеличению трат средств из фонда в следующем году.