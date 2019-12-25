ИА «Ореанда-Новости»Решение президента России создать резервные фонды, принятое им десять лет назад, стало спасительным для экономики РФ. Об этом заявил РИА Новости Алексей Кудрин, ранее работавший министром финансов, а сегодня возглавляющий Счётную палату. 

Алексей Кудрин заявил, что Владимиром Путиным было поддержано создание Резервного и Стабилизационного Фондов, а также Фонда национального достояния. По его словам, это решение во времена глобального финансового кризиса, который случился в 2008 году, сыграло важную роль. Экономист отметил, что лишь благодаря политической воле главы государства были созданы эти фонды. 

Государственный деятель заявил, что фонды позволили сохранить расходы в социальной сфере и защитили экономику. Он говорит, что зарплаты во времена кризиса не сократились и произошёл двукратный рост пенсий. 

Накануне Путин заявил, что пятая часть средств ФНБ сейчас вложена в крупные проекты и находится в российской экономике. Им также заявлено было о планах по увеличению трат средств из фонда в следующем году. 