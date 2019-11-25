По словам вице-премьера России Алексея Гордеева, сейчас идётбывшего руководителя Минстроя РФ Меня в должность. Сегодня, 25 ноября, были досрочно прекращены полномочия Буцаева, который занимал должность руководителя экологического оператора с февраля этого года.По словам Алексея Гордеева, в ближайшее время будет сформированкоторый потребует публичной работы с населением и властями. Смена руководителя необходима для укрепления высшего звена РЭО.