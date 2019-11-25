25.11.2019, 16:07
Руководителем экологического оператора назначат Михаила Меня
ИА «Ореанда-Новости». Руководителем экологического оператора назначат Михаила Меня, сообщает издательство «ТАСС».
По словам вице-премьера России Алексея Гордеева, сейчас идёт процесс оформления бывшего руководителя Минстроя РФ Меня в должность. Сегодня, 25 ноября, были досрочно прекращены полномочия Буцаева, который занимал должность руководителя экологического оператора с февраля этого года.
По словам Алексея Гордеева, в ближайшее время будет сформирован новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов, который потребует публичной работы с населением и властями. Смена руководителя необходима для укрепления высшего звена РЭО.
По словам вице-премьера России Алексея Гордеева, сейчас идёт процесс оформления бывшего руководителя Минстроя РФ Меня в должность. Сегодня, 25 ноября, были досрочно прекращены полномочия Буцаева, который занимал должность руководителя экологического оператора с февраля этого года.
По словам Алексея Гордеева, в ближайшее время будет сформирован новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов, который потребует публичной работы с населением и властями. Смена руководителя необходима для укрепления высшего звена РЭО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии