02.04.2020, 13:36
Руководителя российского биатлона обвинили в растрате средств на супругу
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель СБР Владимир Драчев было обвинен исполнительным директором Союза биатлонистов России Сергеем Голиковым в растрате денег СБР на личные нужды. Заявление Голикова представлено в материале издания "Спорт-Экспресс".
Голиков утверждает, что у супруги Драчева был личный водитель, которому платили зарплату в СБР. По словам функционера, водитель числился в СБР на какой-то другой должности, а по факту возил супругу Драчева по российской столице.
Голиковым было сказано, что водителю супруги Драчева в организации было выплачено около полутора миллиона рублей. Он заявил, что у него имеются документы, подтверждающие данный факт. Также фунцкионер предрёк своё скорое увольнение после этого заявления.
Голиков утверждает, что у супруги Драчева был личный водитель, которому платили зарплату в СБР. По словам функционера, водитель числился в СБР на какой-то другой должности, а по факту возил супругу Драчева по российской столице.
Голиковым было сказано, что водителю супруги Драчева в организации было выплачено около полутора миллиона рублей. Он заявил, что у него имеются документы, подтверждающие данный факт. Также фунцкионер предрёк своё скорое увольнение после этого заявления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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