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Заявление Голикова представлено в материале издания "Спорт-Экспресс".Голиков утверждает, что у супруги Драчева был личный водитель, которому платили зарплату в СБР. По словам функционера,Голиковым было сказано, что водителю супруги Драчева в организации было выплачено около полутора миллиона рублей. Он заявил, что у него имеются документы, подтверждающие данный факт. Также фунцкионер предрёк своё скорое увольнение после этого заявления.