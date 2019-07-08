ИА "Ореанда-Новости" Руководство крупного российского концерна АвтоВАЗ не ожидает большой выручки от проданных автомобилей по итогам текущего года. В целом, сложившуюся ситуацию оценивают как сложную.

По информации, предоставленной президентом компании АвтоВАЗ Ивом Каракатзанисом, вряд ли стоит ожидать взлёта покупательской способности в 2019 году. По результатам прошедшего первого полугодия следует, что рынок в России даже сократился на два с половиной процента. Ситуацию на рынке президент АвтоВАЗа назвал трудной, однако, компания готова к такому исходу событий и в настоящий момент занята проработкой различных вариантов выходов из неё.

Что касается покупательской способности в первом полугодии 2019 года, то счастливыми обладателями автомобиля марки Lada стали свыше 174 тысяч российских покупателей. Этот показатель превысил показатель в аналогичный период прошлого года на два процента. Такие сведения предоставил «Автостат».

Собственные оценки компании АвтоВАЗ касаемо занятой ниши автомобиля Lada на российском рынке по итогам периода с января по июнь 2019 года составляют двадцать один процент. Наиболее популярной машиной у покупателей является Lada Granta, здесь специалисты компании зафиксировали рост покупательской способности за первое полугодие текущего года в сорок один процент. Что касается численных показателей, то это около 64 тысяч автомобилей. «Серебро» среди марки Lada досталось Vesta – рост продаж в двенадцать процентов или около 56 тысяч проданных машин. На третьем месте расположилась Lada Largus. Её рост несколько снизился (на два процента), двадцать с половиной граждан стали обладателями машины этой марки.