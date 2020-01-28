28.01.2020, 14:05
Руководство магазинов «Красное и белое» озвучило возможную причину утечки данных своих покупателей
ИА «Ореанда-Новости». Руководство магазинов «Красное и белое» озвучило возможную причину утечки данных своих покупателей, сообщает издательство «Ведомости».
Руководство сети алкомаркетов подтвердило факт утечки персональных данных. Представитель компании сказал, что информация могла попасть в интернет из-за недобросовестного сотрудника, так как сама база полностью изолирована от внешней сети. В настоящее время проводится служебная проверка. По окончании расследования станет известна точная причина утечки данных.
Также представитель сети алкомаркетов уточнил, что похищенная информация не угрожает клиентам, которые имеют карту лояльности сети «Красное и белое».
Руководство сети алкомаркетов подтвердило факт утечки персональных данных. Представитель компании сказал, что информация могла попасть в интернет из-за недобросовестного сотрудника, так как сама база полностью изолирована от внешней сети. В настоящее время проводится служебная проверка. По окончании расследования станет известна точная причина утечки данных.
Также представитель сети алкомаркетов уточнил, что похищенная информация не угрожает клиентам, которые имеют карту лояльности сети «Красное и белое».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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