Это учебное заведение отличается от других, традиционных в понимании современных людей, школ рядом признаков.

По информации, предоставленной директором сочинской Русской классической школы Анной Магдесян, программа, по которой обучаются школьники, отличается от других школьных заведений. Основной упор в обучении сделали на возрождение традиций прошлого времени в условиях современных реалий. В настоящее время Русская классическая школа обучает учеников первые четыре года – здесь разработан только начальный этап обучения. Однако, в планах руководства школы продолжить программу вплоть до десятого класса. В школе находится два класса – десять мальчиков и десять девочек. Каждый ученик сидит за отдельной партой. Уроки у них проходят отдельно друг от друга, однако, перемены, обеды или творческие занятия, например, танцы или игры, они проводят совместно. По словам директора школы, раздельное обучение не вредит детям, наоборот, психологические особенности мальчиков и девочек помогают лучше усваивать материал.

Что касается программы обучения, то в этой школе был разработан специальный учебно-методический комплекс. В его основу лёг опыт российских специалистов во главе с основоположником русской педагогики в России Константином Дмитриевичем Ушинским. Основой для обучения является знаменитая «Азбука» этого русского педагога. Кроме того, ученики выводят мелом на специальных дощечках различные палочки и чёрточки. Позднее учеников обучают письму перьевыми ручками. Это необходимо для того, чтобы сформировать у ученика красивый каллиграфический почерк, а также правильную осанку.

Отметим, что стоимость обучения в этой школе составляет двадцать две тысячи рублей в месяц.