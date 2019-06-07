ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что МИД возмущён приговором, вынесенным в США в отношении россиянки Богданы Осиповой.

По словам представителя ведомства, американское правосудие вновь предвзято относится к гражданам России. Захарова добавила, что приговор Осиповой был вынесен по принципу «русская — значит виновна». Также в МИ РФ добавили, что суд явно выказывал плохое отношение к россиянке, а её американскому супругу, напротив, симпатизировал.

Захарова подчеркнула, что права детей, в нелегальном вывозе которых обвиняют Осипову, нарушены, так как они лишены матери, а их отец никак не помогает. Дипломат потребовала, чтобы власти США освободили россиянку и прекратили «правовой произвол».