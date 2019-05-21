ИА «Ореанда-Новости» Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь закрыт на время для паломников после произошедшего пожара. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей обители.

По информации афонского православного портала «Афонит.info» пожар в монастыре случился в ночь с субботы на воскресенье. Огонь уничтожил полностью монастырскую генераторную, из-за чего обитель лишилась источника энергии, всё оборудование также повреждено. Паломники не смогут попасть в монастырь, пока электроснабжение не будет полностью восстановлено.

Отмечается, что пи пожаре никто не пострадал, хотя последствия возгорания достаточно серьёзные.