Так выглядят результаты проведённого исследования на рынке труда.

Большая доля высоких заработных плат зафиксирована аналитиками практически во всей рыбной промышленности. В качестве маркера исследования специалисты установили заработную плату в размере семидесяти пяти тысяч рублей. Анализу подверглись двадцать семь отраслей в отечественной экономике.

Работники, занятые в рыбной промышленности, уступили пальму первенства только специалистам по добыче полезных ископаемых. В этой отрасли в России люди получают самые высокие заработные платы по стране. По оценке специалистов, около тридцати четырёх процентов работников в отрасли «Рыболовство и рыбоводство» получают семьдесят пять тысяч ежемесячно. Примечательным остаётся тот факт, что данная отрасль является самой малочисленной в государстве. Здесь трудится около ста тысяч человек.

Аналитики использовали в своём исследовании временной промежуток с 1 мая прошлого года до 1 мая текущего года. Исследованию подверглись средние зарплаты сотрудников. В опросе принимали участие только те работники, которые работают в рыболовческой и рыбоводческой области на постоянной основе. Проанализировали состояние крупных и средних предприятий отрасли, мелкие компании в исследование не вошли.

Рыбохозяйственный комплекс в России является одной из основных отраслей экономики страны. Основная задача работников отрасли заключается в ловле, разведении и переработки рыбы. Эта отрасль также включает в себя сеть ведомственных научных и образовательных учреждений. Государственным регулятором отрасли является Росрыболовство.