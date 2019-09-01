ИА «Ореанда-Новости» 1 сентября в России вступили в силу поправки к федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе».

В соответствии с новыми правилами у призывников будет возможность отказаться от отсрочки от службы. Это касается сыновей или братьев военных, погибших при прохождении службы, а также студентов очных отделений вузов и обладателей учёной степени.

Помимо этого солдаты срочной службы, призванные в срок до 1 сентября, смогут досрочно демобилизоваться, если основания для этого появились во время нахождения в воинской части.

Ещё одно нововведение – увеличение размера штрафа за неявку в военный комиссариат по повестке и уклонение от прохождения медицинской комиссии. Ранее виновные в данных нарушениях обязаны были уплатить 500 рублей, теперь – 3 тысячи рублей.