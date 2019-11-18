По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, со следующего года на сайте появится новое. Такое нововведение позволит улучшить обратную связь от пользователей государственных услуг. Через сайт можно будет самостоятельно отслеживать ход рассмотрения оставленной жалобы.Также Дмитрий Медведев планирует разрешить россиянам через сайт госуслуг оформитьНапример, оформить договор купли-продажи имущества. Кроме этого будет рассмотрена возможность информирования через сайт о

Все изменения начнут действовать с 2020 года.