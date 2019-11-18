18.11.2019, 19:48
С 2020 года будет частично изменён сайт госуслуг
ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года будет частично изменён сайт госуслуг, сообщает издательство «ТАСС».
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, со следующего года на сайте появится новое единое окно для заявления граждан. Такое нововведение позволит улучшить обратную связь от пользователей государственных услуг. Через сайт можно будет самостоятельно отслеживать ход рассмотрения оставленной жалобы.
Также Дмитрий Медведев планирует разрешить россиянам через сайт госуслуг оформить юридически значимые документы с помощью электронной усиленной подписи. Например, оформить договор купли-продажи имущества. Кроме этого будет рассмотрена возможность информирования через сайт о доступных льготах.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, со следующего года на сайте появится новое единое окно для заявления граждан. Такое нововведение позволит улучшить обратную связь от пользователей государственных услуг. Через сайт можно будет самостоятельно отслеживать ход рассмотрения оставленной жалобы.
Также Дмитрий Медведев планирует разрешить россиянам через сайт госуслуг оформить юридически значимые документы с помощью электронной усиленной подписи. Например, оформить договор купли-продажи имущества. Кроме этого будет рассмотрена возможность информирования через сайт о доступных льготах.
Все изменения начнут действовать с 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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