24.12.2019, 16:25
С 2020 года изменяются правила сдачи экзамена на водительские права
ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года вступают в силу новые правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Соответствующее постановление было подписано сегодня, 24 декабря,премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Первое изменение касается отмены запрета на обучение автовождению на магистральных трассах. С 1 января 2020 года учебные автомобили смогут ездить по магистралям. Следующее изменение - объединение «площадки» и «города». Это новшество вступит в силу с октября следующего года. Также, с осени экзамен будет длиться не более 30 минут.
Стоит отметить, что с 2020 года не будет известен точный маршрут учебной езды по городу. Госавтоинспекция будет публиковать только примерный список улиц города.
Изменения коснутся и обжалования результата. Теперь подать жалобу может как и ученик, так и сотрудник ГИБДД. Нововведение вступит в силу также только с октября 2020 года.
Первое изменение касается отмены запрета на обучение автовождению на магистральных трассах. С 1 января 2020 года учебные автомобили смогут ездить по магистралям. Следующее изменение - объединение «площадки» и «города». Это новшество вступит в силу с октября следующего года. Также, с осени экзамен будет длиться не более 30 минут.
Стоит отметить, что с 2020 года не будет известен точный маршрут учебной езды по городу. Госавтоинспекция будет публиковать только примерный список улиц города.
Изменения коснутся и обжалования результата. Теперь подать жалобу может как и ученик, так и сотрудник ГИБДД. Нововведение вступит в силу также только с октября 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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