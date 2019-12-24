Соответствующее постановление было подписано сегодня, 24 декабря,премьер-министром России Дмитрием Медведевым.Первое изменение касается отмены запрета на обучение автовождению на магистральных трассах.Следующее изменение - объединение «площадки» и «города». Это новшество вступит в силу с октября следующего года. Также, с осени экзамен будет длиться не более 30 минут.Стоит отметить, что с 2020 года не будет известен точный маршрут учебной езды по городу.Теперь подать жалобу может как и ученик, так и сотрудник ГИБДД. Нововведение вступит в силу также только с октября 2020 года.