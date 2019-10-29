29.10.2019, 00:14
С 2020 года россияне смогут получить бесплатные тонометры
ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года некоторые категории россиян смогут получить бесплатные тонометры.
По данным Минздрава России, около 2,5 миллионов людей, страдающих повышенным артериальным давлением, получат направление на обеспечение бесплатным тонометром по обязательному медицинскому страхованию. Выдачу медицинского оборудования будут осуществлять аптечные учреждения по специальному направлению от лечащего врача.
На выдачу бесплатных тонометров из бюджета России будет выделено более 10 миллиардов рублей. Специалисты Минздрава считаю эту сумму оправданной, так как обеспечение бесплатными приборами поможет постоянному контролю здоровья человека.
По данным Минздрава России, около 2,5 миллионов людей, страдающих повышенным артериальным давлением, получат направление на обеспечение бесплатным тонометром по обязательному медицинскому страхованию. Выдачу медицинского оборудования будут осуществлять аптечные учреждения по специальному направлению от лечащего врача.
На выдачу бесплатных тонометров из бюджета России будет выделено более 10 миллиардов рублей. Специалисты Минздрава считаю эту сумму оправданной, так как обеспечение бесплатными приборами поможет постоянному контролю здоровья человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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