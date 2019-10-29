По данным Минздрава России, около 2,5 миллионов людей, страдающих повышенным артериальным давлением, получат направление на обеспечение бесплатным тонометром по обязательному медицинскому страхованию.На выдачу бесплатных тонометров из бюджета России будет выделеноСпециалисты Минздрава считаю эту сумму оправданной, так как обеспечение бесплатными приборами поможет постоянному контролю здоровья человека.