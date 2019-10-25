25.10.2019, 00:58
С-400 назвали «смертельным оружием»
ИА «Ореанда-Новости». По мнению американских СМИ, наиболее смертоносным российским оружием является С-400, сообщает «РИА.Новости».
Издательство National Interest опубликовало информацию, что российское правительство может использовать ракетный комплекс С-400 как рычаги давления на противников. Правительство Соединённых штатов Америки начало накладывать санкции на покупателей С-400.
У ракетного комплекса чувствительный радар, увеличенная дальность стрельбы и разностороннее применение, которое позволяет использовать российскую технику для противовоздушной обороны.
Издательство National Interest опубликовало информацию, что российское правительство может использовать ракетный комплекс С-400 как рычаги давления на противников. Правительство Соединённых штатов Америки начало накладывать санкции на покупателей С-400.
У ракетного комплекса чувствительный радар, увеличенная дальность стрельбы и разностороннее применение, которое позволяет использовать российскую технику для противовоздушной обороны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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