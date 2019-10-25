ИА «Ореанда-Новости». По мнению американских СМИ, наиболее смертоносным российским оружием является С-400, сообщает «РИА.Новости».

Издательство National Interest опубликовало информацию, что российское правительство может использовать ракетный комплекс С-400 как рычаги давления на противников. Правительство Соединённых штатов Америки начало накладывать санкции на покупателей С-400.

У ракетного комплекса чувствительный радар, увеличенная дальность стрельбы и разностороннее применение, которое позволяет использовать российскую технику для противовоздушной обороны.