ИА «Ореанда-Новости». В российских городах уже полгода тестируется система, позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок. Первыми регионами, опробовавшими её работу, стали те, что принимали гостей на матчи в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Федеральная таможенная служба обработала около 22 тысяч чеков, половина из которых приходится, как раз-таки, на время проведения чемпионата мира, в течение которого иностранцы оформили tax free на покупки на 943,8 миллионов рублей, причём большая часть относится к расходам китайских туристов, следующими в долевом распределении стоят мексиканцы и гости из Германии.

Сама система tax free не нова и возникла ещё в 1980-м году. На данный момент её широко используют более чем в 130 странах по всему миру - сами россияне ею активно пользуются, совершая покупки за границей.

На выезде из России иностранцам предоставляется возможность вернуть себе средства на сумму накопившегося налога на добавленную стоимость, однако такой услугой могут воспользоваться далеко не все граждане других государств. Так, например, безвозвратно уплатили НДС жители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В настоящий момент полная ставка НДС составляет 18%, но возрастёт к 2019 году до 20%, существует и льготная ставка – 10%, которая распространена на недорогие продукты, некоторые печатные издания и детские товары, лекарства.

Стоит уточнить, что Tax free не действует в отношении подакцизных товаров (алкоголь, сигареты).

Многие страны-пользовательницы системы устанавливают размер минимальной суммы приобретения, с которого будет возвращён налог.

Чтобы получить деньги, иностранцам нужно было запросить кассовый чек на покупку и заполнить с ним специальный формуляр, в который продавец вносит подробные сведения о покупке, а покупатель – информацию о самом себе, после чего на выезде нужно получить штамп таможни и, возможно, предъявить сам товар, который должен быть новым, и последний шаг - отдать формуляр и кассовые чеки на проверку в специальных пунктах возврата налога, в которых сотрудник перепроверит все документы и выдаст деньги наличными за вычетом некоторой суммы. Плата за оказываемые услуги в среднем установлена на уровне 5–15% общей суммы чека. Также пункт возврата налога может брать небольшую комиссию с каждого чека.

К концу года система tax free должна быть запущена на всей территории России.