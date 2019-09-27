ИА «Ореанда-Новости». Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в этом году полуостров уже посетили более 6,5 миллионов человек, пишет «МК».

Объекты размещения туристов в Крыму были в этом году загружены на 70%. Иногда этот показатель доходил до 95%.

Аксенов также сообщил, что доход бюджета от туризма за первое полугодие вырос почти на четверть в сравнении с показателем прошлого года и достиг 1,46 миллиардов рублей.