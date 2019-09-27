27.09.2019, 21:23
С начала года Крым посетили 6,5 миллионов туристов
ИА «Ореанда-Новости». Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в этом году полуостров уже посетили более 6,5 миллионов человек, пишет «МК».
Объекты размещения туристов в Крыму были в этом году загружены на 70%. Иногда этот показатель доходил до 95%.
Аксенов также сообщил, что доход бюджета от туризма за первое полугодие вырос почти на четверть в сравнении с показателем прошлого года и достиг 1,46 миллиардов рублей.
Объекты размещения туристов в Крыму были в этом году загружены на 70%. Иногда этот показатель доходил до 95%.
Аксенов также сообщил, что доход бюджета от туризма за первое полугодие вырос почти на четверть в сравнении с показателем прошлого года и достиг 1,46 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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