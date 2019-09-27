Объекты размещения туристов в Крыму были в этом году загружены на 70%. Иногда этот показатель доходил до 95%.Аксенов также сообщил, что доход бюджета от туризма за первое полугодие вырос почти на четверть в сравнении с показателем прошлого года и достиг 1,46 миллиардов рублей.