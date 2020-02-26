26.02.2020, 08:22
Садальский раскритиковал Малышеву и назвал её "буржуем от медицины"
ИА «Ореанда-Новости». Актёр из РФ Стас Садальский подверг критике комментарий Елены Малышевой к ответу россиянки, которая возмутилась ценами в её клинике. Свою позицию актёр представил в Instagram.
Садальский назвал Малышеву "буржуем от медицины". По его словам, Малышевой уточняется, что она возглавляет частную клинику, в связи с этим пациентам приходится платить.
Артист заявляет, что карьера Малышевой практически полностью выстроена на хватке, которая направлена на личное обогащение, и за счёт постоянного присутствия на телевидении. Артист недоумевает, как можно за счёт государства рекламировать частный бизнес.
Садальский назвал Малышеву "буржуем от медицины". По его словам, Малышевой уточняется, что она возглавляет частную клинику, в связи с этим пациентам приходится платить.
Артист заявляет, что карьера Малышевой практически полностью выстроена на хватке, которая направлена на личное обогащение, и за счёт постоянного присутствия на телевидении. Артист недоумевает, как можно за счёт государства рекламировать частный бизнес.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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