Свою позицию актёр представил в Instagram.Садальский назвал Малышеву "буржуем от медицины". По его словам, Малышевой уточняется, что она возглавляет частную клинику, в связи с этим пациентам приходится платить.Артист недоумевает, как можно за счёт государства рекламировать частный бизнес.