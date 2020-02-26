ИА «Ореанда-Новости». Актёр из РФ Стас Садальский подверг критике комментарий Елены Малышевой к ответу россиянки, которая возмутилась ценами в её клинике. Свою позицию актёр представил в Instagram. 

Садальский назвал Малышеву "буржуем от медицины". По его словам, Малышевой уточняется, что она возглавляет частную клинику, в связи с этим пациентам приходится платить. 

Артист заявляет, что карьера Малышевой практически полностью выстроена на хватке, которая направлена на личное обогащение, и за счёт постоянного присутствия на телевидении. Артист недоумевает, как можно за счёт государства рекламировать частный бизнес.