05.06.2019, 16:54
Садальский заявил, что Алибасова могли отравить
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Станислав Садальский высказал предположение, что продюсера Бари Алибасова могли отравить, пишут РИА Новости.
Садальский в своём Instagram написал, что он бы не был удивлён, если бы узнал, что стакан с отравой Алибасову дала внучка его супруги. «Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку», - заявил актёр.
Напомним, накануне Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для прочистки труб, перепутав стаканы. Продюсер в тяжёлом состоянии в реанимации.
Садальский в своём Instagram написал, что он бы не был удивлён, если бы узнал, что стакан с отравой Алибасову дала внучка его супруги. «Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку», - заявил актёр.
Напомним, накануне Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для прочистки труб, перепутав стаканы. Продюсер в тяжёлом состоянии в реанимации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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