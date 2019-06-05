Садальский в своём Instagram написал, что он бы не был удивлён, если бы узнал, что стакан с отравой Алибасову дала внучка его супруги. «Такие спиногрызы, сами не могут заработать, только рвут на части бабку», - заявил актёр.Напомним, накануне Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для прочистки труб, перепутав стаканы. Продюсер в тяжёлом состоянии в реанимации.