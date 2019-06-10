ИА «Ореанда-Новости» В Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в этом году смогут поступить 10 тысяч человек. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

Он заявил, что приёмная комиссия примет в этом году на первый курс бакалавриата и магистратуры около 10 тысяч студентов. При этом шесть тысяч поступают на программы бакалавриата, а три тысячи намерены стать магистрами. Садовничий заявил, что такое число абитуриентов – это «серьёзный приём».