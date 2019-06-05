ИА «Ореанда-Новости» В Салехарде в среду 5 июня выпал снег, такое явление в первую неделю лета наблюдается уже второй год подряд. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артём Кошкин.

Он отметил, что это связано с тем, что в регионе похолодало, а для затягивания воздуха с севера существуют подходящие условия. По словам специалиста, в течение дня снег может смениться дождём.



При этом, ситуация повторяется, так как в прошлом году в Салехарде также в первые летние дни выпал снег. Как подчеркнул эксперт, такая погода вполне характерна для Полярного круга, и хотя ситуация не совсем обычна, экстремальной она не является.