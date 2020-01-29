ИА «Ореанда-Новости». Самарская губернская дума убрала разрешение на отстрел диких собак из регионального закона об охоте, пишет «Интерфакс».



Депутаты заметили, что собак нужно отлавливать и помещать в приюты.



Ранее глава региона Дмитрий Азаров заявил, что возмущён решением департамента охоты области о разрешении отстрела собак. Он призвал проверить сотрудников департамента на знание законов.