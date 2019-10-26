ИА "Ореанда-Новости" По сообщению РИА Новости, Мария Бутина направляется в Москву. Самолёт, на борту которого она находится, летит в столицу России. В субботу в 12.15 мск он приземлится в аэропорту "Шереметьево".



Марию Бутину ранее осудили в США. Россиянку арестовали летом 2018 года, обвинив в связи с российской разведывательной службой. 13 декабря обвиняемая призналась в том, что участвовала в заговоре против США и рассказала о том, что свои действия она согласовывала с высокопоставленным чиновник из России. В конце апреля 2019 года Бутину приговорили в США к 1,6 месяцам тюрьмы.



МИД России заявил, что арест Бутиной США приурочен был к встрече глав России и США. Арестовали Бутину, сказали в МИДе России, с целью сорвать итоги саммита.