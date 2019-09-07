ИА «Ореанда-Новости». В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ закончились строительные работы. Там оборудована школа, которая стала крупнейшей в России - она ​​рассчитана на 2,5 тысячи мест. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам городской политики и строительства Марата Хуснуллина.

Также отмечается, что в сферах дополнительного образования и внеклассной деятельности будут находиться офисы LEGO design, художественно-шахматный клуб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника управления капитального строительства Андрея Бочкарева. У детей будет возможность развивать творческие способности в классе и во внеклассных мероприятиях. Также будут открыты тренажерный зал и хореографическое помещение, актовый зал рассчитан на 1 тыс. 40 человек со сценой и гардеробом.

Новая школа будет организована детским технопарком «Кванториум», где учащиеся могут изучать естественные и технические науки, а также приобретать соответствующие навыки. Заниматься в детском технопарке смогут ученики других школ.