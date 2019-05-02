ИА «Ореанда-Новости» Опубликованы результаты исследования экспертов из Финансового университета при правительстве РФ, согласно которым самыми счастливыми оказались житель Владивостока (87%).

Специалисты провели исследование, в котором определили уровень удовлетворённости россиян уровнем их жизни. Результаты исследования опубликованы в «Российской газете».

На втором месте после Владивостока оказались жители Томска (86%), третьим по числу довольных жителей идёт Липецк (85%). 84% удовлетворённых жизнью горожан проживают в Череповце, Грозном и Чите. Счастливых москвичей оказалось 82%.

В конце рейтинга оказались Владикавказ (63%), Хабаровск (69%) и Воронеж (70%). Меньше всего довольных людей проживает в Петрозаводске и Ярославле (70%).