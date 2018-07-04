ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Роспотребнадзоре рассказали, в каких регионах самый грязный воздух. По данным исследования ведомства, хуже всего воздух в Бурятии.

В первой тройке антирейтинга за Бурятией идут Хабаровский край и Иркутская область. На четвёртом месте Красноярский край, Крым и Курская область занимают пятую строчку. При этом показатели по качеству воздуха в стране в сравнении с прошлым годом улучшились вдвое.

В докладе Роспотребнадзора сообщается, что рейтинг составляли с учётом проб атмосферного воздуха. По значениям, где выше предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ, формировались места рейтинга. В антирейтинге оказались те регионы, где концентрация загрязняющих веществ оказалась выше всего.

Город Улан-Удэ – столица Бурятии не в первый раз попадает в списки городов с самым грязным воздухом. Это связывают с выбросами бензапирена. Выбросы происходят из-за угольных котельных в частном секторе. Эту проблему планируют решить в скором времени – до 2020 года прописан план организации центрального отопления.

В Иркутской области много предприятий различной промышленной области, что неизбежно влияет на качество воздуха. Там в атмосфере излишки бензапирена, взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида.

В Курской области в сравнении с прошлыми годами, превышение загрязняющих веществ стало меньше: снизилось с 2,9 процентов до 2,3 процентов. В регионе стараются модернизировать транспортную систему и снижать количество выбросов от промышленных предприятий.

Эксперты говорят, что в Крыму загрязнение не касается курортных зон, так как там нет промышленных предприятий. Эти данные более актуальны к городам, где есть промзаводы.

Ранее в Росгидромете проводили своё исследование, по их данным самый грязный воздух в Кемеровской области в городе Новокузнецк, далее в Барнауле (город Алтайского края), Иркутске (Иркутская область), Магнитогорске (Челябинская область), Норильске (Красноярский край) и Улан-Удэ (Бурятия).



