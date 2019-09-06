Санкт-Петербургская консерватория анонсировала открытие нового сезона
ИА «Ореанда-Новости». СЕНТЯБРЬ
17 сентября, вторник, 19 часов
Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории
Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2
Творческие связи Санкт-Петербургской консерватории
Под эгидой форума гражданских обществ
Диалог « Россия-Республика Корея»
В концерте, посвященном российско-корейской дружбе, примут участие представители исполнительских факультетов двух музыкальных вузов: Сеульской школы искусств и Санкт-Петербургской консерватории. В творческом диалоге талантливых музыкантов прозвучат фортепианные сочинения и квартетные опусы Мендельсона, Дворжака, Грига, Рахманинова, Прокофьева.
Исполнители:
Ан Сорём, фортепиано
Струнный квартет Сеульской школы искусств (Республика Корея)
Художественный руководитель - заслуженный деятель культуры Республики Корея Кым Нансэ
Струнный квартет студентов Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель – заслуженный артист России, профессор Андрей Догадин
20 сентября, пятница, 19 часов
Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории
Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2
Открытие концертного сезона 2019-2020
К 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского (1839 – 1881)
Открытие нового концертного сезона посвящено знаменательной дате – 180-летию со дня рождения великого композитора Модеста Мусоргского, жизнь и творчество которого были тесно связаны с Петербургом. Прозвучат сочинения разных жанров, отражающих многогранность мышления композитора: фрагменты из опер, вокальных циклов и знаменитый фортепианный опус «Картинки с выставки».
Исполнители:
Народный артист России, солист Мариинского театра,
Михаил Кит, бас
лауреат международных конкурсов,
Степанида Шевченко, сопрано
лауреат международных конкурсов,
Павел Райкерус, фортепиано
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Семён Заборин
Вступительное слово – народный артист России, профессор Сергей Слонимский
30 сентября, понедельник, 19 часов
Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории
Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2
Концерт молодежных фольклорных коллективов
Народная музыка: преемники традиций
Концерт проходит в рамках социально значимого проекта Фонда Президентских грантов «Преемники народных традиций: привлечение молод`жи и студенчества к сохранению культурного наследия народов России». Прозвучат аутентичные народные песни и наигрыши, представляющие разнообразие музыкальных традиций народов России и зарубежных стран, а также сочинения русских композиторов, основанные на народных мелодиях. Концерт включ`н в программу Международной научной конференции «Из истории этномузыкологии: судьбы, события, перспективы», посвященной 175-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова и 30-летию открытия Музыкально-этнографического отделения в Санкт-Петербургской консерватории.
Исполнители:
Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
Художественный руководитель – Галина Лобкова
Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского государственного университета
Художественный руководитель – Екатерина Головкина
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