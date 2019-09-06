ИА «Ореанда-Новости». СЕНТЯБРЬ

17 сентября, вторник, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Творческие связи Санкт-Петербургской консерватории

Под эгидой форума гражданских обществ

Диалог « Россия-Республика Корея»

В концерте, посвященном российско-корейской дружбе, примут участие представители исполнительских факультетов двух музыкальных вузов: Сеульской школы искусств и Санкт-Петербургской консерватории. В творческом диалоге талантливых музыкантов прозвучат фортепианные сочинения и квартетные опусы Мендельсона, Дворжака, Грига, Рахманинова, Прокофьева.

Исполнители:

Ан Сорём, фортепиано

Струнный квартет Сеульской школы искусств (Республика Корея)

Художественный руководитель - заслуженный деятель культуры Республики Корея Кым Нансэ

Струнный квартет студентов Санкт-Петербургской консерватории

Художественный руководитель – заслуженный артист России, профессор Андрей Догадин

20 сентября, пятница, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Открытие концертного сезона 2019-2020

К 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского (1839 – 1881)

Открытие нового концертного сезона посвящено знаменательной дате – 180-летию со дня рождения великого композитора Модеста Мусоргского, жизнь и творчество которого были тесно связаны с Петербургом. Прозвучат сочинения разных жанров, отражающих многогранность мышления композитора: фрагменты из опер, вокальных циклов и знаменитый фортепианный опус «Картинки с выставки».

Исполнители:

Народный артист России, солист Мариинского театра,

Михаил Кит, бас

лауреат международных конкурсов,

Степанида Шевченко, сопрано

лауреат международных конкурсов,

Павел Райкерус, фортепиано

Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Семён Заборин

Вступительное слово – народный артист России, профессор Сергей Слонимский

30 сентября, понедельник, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Концерт молодежных фольклорных коллективов

Народная музыка: преемники традиций

Концерт проходит в рамках социально значимого проекта Фонда Президентских грантов «Преемники народных традиций: привлечение молод`жи и студенчества к сохранению культурного наследия народов России». Прозвучат аутентичные народные песни и наигрыши, представляющие разнообразие музыкальных традиций народов России и зарубежных стран, а также сочинения русских композиторов, основанные на народных мелодиях. Концерт включ`н в программу Международной научной конференции «Из истории этномузыкологии: судьбы, события, перспективы», посвященной 175-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова и 30-летию открытия Музыкально-этнографического отделения в Санкт-Петербургской консерватории.

Исполнители:

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Художественный руководитель – Галина Лобкова

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского государственного университета

Художественный руководитель – Екатерина Головкина