ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Официальные основные дни проведения Единого государственного экзамена уже прошли, на данный момент остались только резервные. Тем временем, приемная кампания в высших учебных заведениях Петербурга началась 20 июня.

Желающие попасть на обучение, проходящее на безвозмездной основе, стараются набрать как можно больше баллов с выпускного экзамена. Каждый год количество потенциальных абитуриентов растет, а вместе с ним растет и конкуренция.

Анатолий Оводенко, заместитель председателя городского совета ректоров, озвучил контрольные цифры приема на очную форму обучения бюджетников, которые также увеличились относительно прошлого года. Таким образом, по бакалавриату в Санкт-Петербурге вакантно 20 тысяч мест (в 2017 году их было 19,7 тысяч), по специалитету доступно 6,4 тысячи (было 6,7), по магистратуре стало 14 тысяч, в то время как в 2017 году мест было 13,8 тысяч.

Оводенко также настоятельно рекомендовал абитуриентам внимательно изучать сайт и документы университетов. По его словам, очень важно обращать внимание на наличие не только лицензии, но и аккредитации по конкретному направлению. В противном случае это может вызвать несколько проблем, с которыми уже сталкивались другие будущие студенты: отсутствие отсрочки от армии и возможности оплаты обучения из средств материнского капитала».

Заместитель председателя совета ректоров ГУАП недоволен поведением филиалов некоторых известных московских высших учебных заведений, находящих в Петербурге. Конкретно - тем, что они самостоятельно устанавливают контрольные цифры приема, не согласовывая их с правительством города.

Помимо этого, заместитель комитета по науке СПб Анна Степанова предупредила иногородних студентов о не слишком хорошем состоянии общежитий: «Нельзя сказать, что этой проблемой мы не занимаемся. Мы занимаемся, но одномоментно решить её не удается».

Напомним, что каждый ученик может подать заявление в не более чем пять вузов, при этом отнести оригинал аттестата рекомендуется в наиболее предпочтительный.