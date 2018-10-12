ИА «Ореанда-Новости». Валерий Радаев уволил из правительства Наталью Соколову, министра по труду занятости и миграции в Саратовской области. Губернатор региона посчитал пренебрежительным поведение министра, которая ранее заявила в личном споре с другим чиновником (видеозапись спора стала достоянием общественности), что на прожиточный минимум пенсионера легко можно жить. В частности, Соколова заявила, что даже меньшей суммы в 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно», чтобы прожить месяц на макаронах. Однако ставить такой эксперимент на себе отказалась, сославшись на свой статус.



По мнению губернатора области Валерия Радаева, такое пренебрежительное отношение, какое высказала госпожа Соколова к темам, "имеющим жизненную важность для людей", недопустимо со стороны чиновника.

– К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — заключил он, комментируя своё решение об отставке министра Соколовой. Его слова передала начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Напомним, Наталья Соколова сказала, что 3500 рублей «вполне достаточно для [удовлетворения] минимальных физиологических потребностей». Эти слова запечатлели на видео журналисты местного издания «Общественное мнение».

В Саратовской области прошло заседание комитета по социальной политике областной Думы, где стоял вопрос о повышении прожиточного минимума для пенсионеров. Уже после этого заседания, в полупустом зале между Соколовой и депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко состоялся спор. Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить месяц. Бондаренко настаивал, что на прожиточный минимум прожить невозможно.

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону. В Саратовской области он составляет 8707 рублей на человека в среднем, 7176 рублей для пенсионеров, 9354 рубля – для трудоспособного населения, 9022 рубля – для детей.

Как сообщало ранее издание «Общественное мнение», на заседании министр труда Соколова предлагала увеличить прожиточный минимум пенсионеров в 2019 году на 288 рублей. Но депутаты заявили, что повышение должно составить не менее 500 рублей.