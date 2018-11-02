ИА «Ореанда-Новости». Сбербанк представил культурно-образовательный проект, посвящённый Дню народного единства и позволяющий изучить редкие языки. В проекте используется искусственный интеллект. Об этом сообщает IrkutskMedia.ru со ссылкой на пресс-службу ПАО «Сбербанк».

В нашей стране более 160 языков, но в следующие десятилетия примерно 100 из них могут исчезнуть. Это наречия малочисленных народов. Сбербанк нашёл интересный способ сохранить культурное наследие многонационального населения, представив специальный сайт. Здесь действуют чат-боты, созданные на основе искусственного интеллекта, которые «общаются» с посетителями сайта на исчезающих языках. Общение организовано в развлекательной форме: учить новые слова и целые фразы можно путём выбора подходящих из списка, также можно нажимать на соответствующие иконки.

Пилотная версия сайта представляет три основных языка: ульчский (Хабаровский край, говорят 154 человека), нганасанский (полуостров Таймыр, Красноярский край, 125 говорящих), а также ижорский (Ленинградская область, южный берег Финского залива, 123 носителя). Общее число носителей языка приводится согласно переписи населения 2010 г. За каждое из этих редких наречий «отвечает» отдельный чат-бот. Все они функционируют на основе самообучающихся нейросетей, по индуктивным и дедуктивным методам машинного обучения, а также с использованием принципов математической лингвистики.

Смелую задачу помогли реализовать профессиональные лингвисты. В ходе общения с носителями языков они собрали необходимый материал, после чего определили основные закономерности и предоставили сведения для разработки обучающих алгоритмов.

Это уже не первая инициатива Сбербанка. Так, в этом году в рамках празднования Дня России нашим соотечественникам предложили выбрать поздравление на одном из 30 российских языков. Затем все желающие могли опубликовать его на своих страницах в соцсетях со специальным тегом #этовсеРоссия. Новый проект не только напоминает о многонациональном составе нашей страны, но и призывает сохранить её лингвистическое наследие в памяти современников.