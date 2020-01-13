Заявление о теракте озвучил депутат Госдумы России Константин Затулин. Террористический акт планировалось сделать за неделю до открытия Крымского моста, которое состоялось 23 декабря прошлого года.Затулин также отметил, что в прошлом году за подготовку терактов в Крыму были задержаны 79 человек, которые имели связи с СБУ. По информации из допросов выяснялось, что именно специалисты украинской Службы безопасности координировали подготовку всех террористических актов.