13.01.2020, 17:11
СБУ планировала теракт на Крымском мосту
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты украинской Службы безопасности планировали теракт на Крымском мосту. Информация была озвучена вчера, 12 января, в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».
Заявление о теракте озвучил депутат Госдумы России Константин Затулин. Террористический акт планировалось сделать за неделю до открытия Крымского моста, которое состоялось 23 декабря прошлого года.
Затулин также отметил, что в прошлом году за подготовку терактов в Крыму были задержаны 79 человек, которые имели связи с СБУ. По информации из допросов выяснялось, что именно специалисты украинской Службы безопасности координировали подготовку всех террористических актов.
Заявление о теракте озвучил депутат Госдумы России Константин Затулин. Террористический акт планировалось сделать за неделю до открытия Крымского моста, которое состоялось 23 декабря прошлого года.
Затулин также отметил, что в прошлом году за подготовку терактов в Крыму были задержаны 79 человек, которые имели связи с СБУ. По информации из допросов выяснялось, что именно специалисты украинской Службы безопасности координировали подготовку всех террористических актов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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