ИА «Ореанда-Новости». В Счётной палате выступили с критикой системы стратегического планирования правительства Медведева.

В Счётной палате РФ пришли к выводу, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, которые подчиняются Правительству РФ, неэффективна. Она не способна помочь с достижением целей, которые ставятся перед руководством страны.

Этой системой руководствовалось правительство и другие федеральные органы с 2017 по 2019 год.

Отчёт деятельности различных ведомств показал, что нормативные акты, входящие в систему, не согласованы между собой. Они не актуальны и не «прислушиваются» к определяющим национальным целям и стратегическим задачам развития страны.