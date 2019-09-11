ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с отчётом, представленным Счётной палатой РФ, объём выявленных нарушений при исполнении бюджета 2018 года составил 426,2 миллиарда рублей. Это на 22,1 % меньше, чем годом ранее.

По категориям нарушения федеральных законов и постановлений правительства подразделяются следующим образом: 73,6 миллиарда рублей – нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями; 18,7 миллиарда – нарушения при осуществлении государственных закупок; 308 миллиардов – нарушения вследствие неправильного отражения в учёте фактов хозяйственной жизни; 9 ,1 миллиарда – нарушения вследствие использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата; 16,4 миллиарда – иные нарушения.

На основе соответствующих представлений Счётной палаты к административной ответственности привлечены 14 должностных лиц. Кроме того, десять обращений направлено в Генеральную прокуратуру, два – в Следственный комитет, два – в Федеральную службу безопасности. Возбуждено одно уголовное дело.