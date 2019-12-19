В Санкт-Петербурге срывало крыши с домов, ломало деревья и сносило машины и автобусные остановки. Кроме этого, в Невском районе Ленообласти было отключено электричество из-за чего скоростной поезд не смог продолжить движение.Комитет по благоустройству Ленинградской области продолжает устранять последствия сильного ночного шторма.