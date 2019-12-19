19.12.2019, 16:59
Сегодня ночью на Ленинградскую область обрушился шторм
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня ночью на Ленинградскую область обрушился сильный шторм, сообщает издательство «Российская газета».
Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В Санкт-Петербурге срывало крыши с домов, ломало деревья и сносило машины и автобусные остановки. Кроме этого, в Невском районе Ленообласти было отключено электричество из-за чего скоростной поезд не смог продолжить движение.
В Финском заливе уровень воды поднялся на 2 метро, из-за чего местные власти приняли решение закрыть створки дамбы. Комитет по благоустройству Ленинградской области продолжает устранять последствия сильного ночного шторма.
Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В Санкт-Петербурге срывало крыши с домов, ломало деревья и сносило машины и автобусные остановки. Кроме этого, в Невском районе Ленообласти было отключено электричество из-за чего скоростной поезд не смог продолжить движение.
В Финском заливе уровень воды поднялся на 2 метро, из-за чего местные власти приняли решение закрыть створки дамбы. Комитет по благоустройству Ленинградской области продолжает устранять последствия сильного ночного шторма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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