Танцевать Махмуд стал ещё в раннем детстве – мать будущего народного артиста Советского Союза регулярно брала мальчика на различные семейные торжества. В 1939 году Эсамбаев поступил в Грузинское хореографическое училище, которое окончил спустя три года. С 15 лет Махмуд Эсамбаев танцует в Чечено-Ингушском государственной ансамбле песни и танца, с 19 лет – в Пятигорском театре музыкальной комедии. В течение десяти лет Эсамбаев являлся солистом Театра оперы и балеты в киргизском городе Фрунзе. Здесь он исполнял яркие роли в таких балетах как «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Спящая красавица». В 50-е годы прошлого века Махмуд Эсамбаев обращается к искусству народного танца. С конца 1950-х годов ведёт активную зарубежную концертную деятельность.

После заграничных концертов Махмуд Эсамбаев выступил в роли инициатора создания нового творческого коллектива – первого в истории Советского Союза с сольной танцевальной программой. Она имела название «Танцы народов мира».

В 1966 году получает звание Народного артиста РСФСР, в 1984 году - Героя Социалистического труда. Был женат на враче армянского происхождения Нине Ханумянц, в браке родилась дочь, которую назвали Стелла.

Про Махмуда Эсамбаева ходила легенда, что он никогда не снимал с головы своего головного убора – папаху. Он стал единственным в Советском Союзе человеком, кому было разрешено фотографироваться в головном уборе на страницу в паспорте.

Махмуд Эсамбаев скончался в январе 2000 года, похоронен на Даниловском мусульманском кладбище города Москвы.