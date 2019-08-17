Местом проведения фестиваля выбрано село Бобровка, расположенное в Кинельском районе области.

Данное событие представляло собой авиационное шоу, сопровождаемое экспозицией военной техники и различного рода спортивными мероприятиями. Военно-спортивный фестиваль стартовал сегодня в десять утра. День начался с выставки оружия и авиационной и военной техники периода Великой Отечественной войны. Кроме того, гостям была презентована выставка воспитанников технических клубов, представляющих образцы своего творчества. В небо поднялись спортсмены местного отделения ДОСААФ и других авиационных клубов для того, чтобы показать свои возможности в технических видах авиации. Кроме того, состоялись демонстрационные выступления парашютистов, парапланеристов и дельтапланеристов. Гости фестиваля стали свидетелями имитационного воздушного боя и пилотажа спортивных вертолётов и самолётов.

Организаторы мероприятия наполнили авиационную часть фестиваля развлекательной составляющей. В течение дня на специально сооружённой сцене выступали коллективы художественной самодеятельности. Для детей работали аттракционы и мастер-классы. Любители собак смогли увидеть показательные выступления кинологов.

Инициаторами проведения военно-спортивного фестиваля выступили Министерство спорта Самарской области и региональное отделение общественно – государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (или ДОСААФ). Вход на территорию аэродрома «Бобровка», где проходил фестиваль был бесплатным.