05.11.2019, 17:12
Сегодня умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
Генерал-полковник скончался сегодня в Москве в возрасте 67 лет. Причины смерти не сообщаются. Информация о смерти была озвучена руководителем аппарата Клуба военачальников России Николаем Дерябиным.
Похороны Анатолия Ноговицына будут проходить в пятницу, 8 ноября, на военном мемориальном кладбище при помощи ВВС России. Однако, родственники должны дать своё согласие на проведение похорон.
Более 10 лет он ежедневно информировал общественность о конфликте в Южной Осетии от имени Генштаба России на пресс-конференциях.
Генерал-полковник скончался сегодня в Москве в возрасте 67 лет. Причины смерти не сообщаются. Информация о смерти была озвучена руководителем аппарата Клуба военачальников России Николаем Дерябиным.
Похороны Анатолия Ноговицына будут проходить в пятницу, 8 ноября, на военном мемориальном кладбище при помощи ВВС России. Однако, родственники должны дать своё согласие на проведение похорон.
Более 10 лет он ежедневно информировал общественность о конфликте в Южной Осетии от имени Генштаба России на пресс-конференциях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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