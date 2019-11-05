



Генерал-полковник скончался сегодня в Москве. Причины смерти не сообщаются. Информация о смерти была озвучена руководителем аппарата Клуба военачальников России Николаем Дерябиным.при помощи ВВС России. Однако, родственники должны дать своё согласие на проведение похорон.Более 10 лет он ежедневно информировал общественность о конфликте в Южной Осетии от имени Генштаба России на пресс-конференциях.