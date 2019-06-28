ИА "Ореанда-Новости" Сегодня и завтра в Омске пройдёт музыкальное событие для всех почитателей джазовой музыки. Сибирский фестиваль джаза, организованный известным российским музыкантом Даниилом Крамером, стал ожидаемым мероприятием для жителей города Омска. Местом проведения фестиваля станет местный парк на улице Королёва.

По информации, предоставленной идейным вдохновителем фестиваля на пресс-конференции, в рамках данного музыкального мероприятия выступят шесть творческих коллективов из пяти стран мира. Зрители могут познакомиться с несколькими направлениями в этом стиле музыки. Организаторы постарались собрать под одним началом максимально непохожие друг на друга по звучанию музыкальные группы.

Одной из приглашённых звёзд на Сибирском фестивале джаза станет исполнительница португальского происхождения Нэнси Виейра. На конференции с представителями средств массовой информации она также лично присутствовала и общалась с ними с помощью переводчика. Нэнси Виейра нашла себя в жанре исполнения любовных баллад с островов Зелёного мыса.

Сегодня состоялось открытие фестиваля. Завтра с полудня до самого вечера в омском парке вновь будут сыграны музыкальные композиции в стиле джаз. Хедлайнерами основной сцены станут такие исполнители как Нэнси Виейра,Тони, Момрель, Денис Мажуков и собственно сам организатор Сибирского джазового фестиваля Даниил Крамер. Слушателям будет предложена и альтернативная площадка, на которой выступят Екатерина Унгвари и Матвей Байдиков, джазовое трио под руководством Юрия Полякова, а также необычное для всех исполнение джазовых композиций на балалайках. Кроме этого, омичам будет предложено проведение шоу-игры, творческие встречи с участниками фестиваля и фотосессии.