ИА "Ореанда-Новости" 17 июля все российские учёные-этнографы и представители различных этнографических школ и движений отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что День этнографа пока не признали официально, его празднование отмечается на всей территории страны.

Этот день приурочен ко дню рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая – известного русского этнографа, антрополога и путешественника. Миклухо-Маклай был активным участником Императорского Русского географического общества. Широкой общественности он известен прежде всего тем, что рассказал о том, какие обычаи царят в обществе папуасов, проживающих на территории Новой Гвинеи.

История Дня этнографа началась в 70-х годах прошлого века. Инициатором создания и последующего распространения этого праздника выступил заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета Рудольф Итс. Профессор решил, что праздновать этот день в июле является хорошей идеей – ведь именно в это время у большинства этнографов проходят экспедиции, а студенты соответствующих специальностей проходят летнюю практику. Поэтому отмечание Дня этнографа в летний период времени быстро нашло отклик в кругах специалистов.

Этнография – это наука, изучающая этносы или народы, их происхождение, распространение, быт и традиционный уклад жизни, в целом, материальную и духовную культуру. Первым этнографом в истории принято считать древнегреческого учёного Геродота. Этнографию считают исторической наукой, хотя она, особенно в последнее время, выходит далеко за пределы исторического знания. Как научная дисциплина она сочетает в себе знания из других сфер: экология, политика, искусство, социология.