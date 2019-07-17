Несмотря на то, что День этнографа пока не признали официально, его празднование отмечается на всей территории страны.

Этот день приурочен ко дню рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая – известного русского этнографа, антрополога и путешественника. Миклухо-Маклай был активным участником Императорского Русского географического общества. Широкой общественности он известен прежде всего тем, что рассказал о том, какие обычаи царят в обществе папуасов, проживающих на территории Новой Гвинеи.

История Дня этнографа началась в 70-х годах прошлого века. Инициатором создания и последующего распространения этого праздника выступил заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета Рудольф Итс. Профессор решил, что праздновать этот день в июле является хорошей идеей – ведь именно в это время у большинства этнографов проходят экспедиции, а студенты соответствующих специальностей проходят летнюю практику. Поэтому отмечание Дня этнографа в летний период времени быстро нашло отклик в кругах специалистов.

Этнография – это наука, изучающая этносы или народы, их происхождение, распространение, быт и традиционный уклад жизни, в целом, материальную и духовную культуру. Первым этнографом в истории принято считать древнегреческого учёного Геродота. Этнографию считают исторической наукой, хотя она, особенно в последнее время, выходит далеко за пределы исторического знания. Как научная дисциплина она сочетает в себе знания из других сфер: экология, политика, искусство, социология.