День строителя отмечают ежегодно в каждое второе воскресенье последнего дня лета. В текущем году этот праздник выпадает на 11 августа.

История праздника началась ещё в 50-х годах прошлого века. В 1955 году советские власти опубликовали соответствующее постановление об утверждении этого дня, документ назывался «Об установлении ежегодного праздника «День строителя». Инициатором праздника стал первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза Никита Хрущёв, восхитившийся строительством Жигулёвской гидроэлектростанции. День строителя был активно поддержан союзными республиками, и даже после распада Советского государства в этих странах этот праздник по-прежнему пользуется популярностью.

В новейшей российской истории День строителя был приравнен к праздникам федерального значения. В 2011 году Министерство регионального развития Российской Федерации опубликовало соответствующее постановление.

В 2016 году строители России отметили свой юбилейный профессиональный праздник – День строителя праздновали в шестидесятый раз. Примерно с этого времени этот праздник в России начали отмечать с особым размахом. В этот день проводятся праздничные концерты, звучат слова благодарности и поздравлений самым лучшим представителям строительной области. Многие из них получают благодарственные письма и памятные подарки. Некоторые российские предприятия выделяют в этот день своим сотрудникам дополнительный выходной. Страны бывшего СССР, например, Армения, Белоруссия, Киргизия, Украина и Казахстан, также отмечают День строителя проведением масштабных мероприятий.