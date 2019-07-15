ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 16 июля, в обращение выйдут новые почтовые марки, главной темой которой станет покорение Антарктиды.

По информации, предоставленной пресс-службой акционерного общества «Марка», на новых почтовых марках будет дано изображение шлюпов под названием «Восток» и «Мирный», а поля почтового блока будут украшать пейзажи Антарктиды.

Кроме почтового блока, все филателисты смогут пополнить свою коллекцию и конвертом первого дня, выпуск которого будет приурочен выходу в обращение почтовых марок. К этому событию будут изготовлены и специальные штемпеля для таких городов как Москва, Санкт-Петербург и Пенза. Жители Москвы смогут стать счастливыми обладателями художественной обложки, внутри которой расположен блок, виньетка и конверт первого дня с гашением для столицы государства.

Для того, чтобы приобрести новую марку, необходимо выложить пятьдесят рублей. Размер почтового блока составляет 124 на 70 миллиметров, а масштаб самой почтовой марки – 42 на 30 миллиметров. Всего будет выпущено в почтовое обращение сорок тысяч блоков с изображением Антарктиды.

Напомним, что холодный континент был открыт в ходе экспедиции, которая датируется 1819 – 1821 годами. Антарктиду открыли русские путешественники под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Участники полярной экспедиции отправились на поиски нового материка на шлюпах под названием «Восток» и «Мирный».

Антарктида – это континент, который находится на самом юге Земли. Центр этого континента примерно совпадает с южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды трёх океанов: Атлантического, Индийского и Тихого. По данным 2009 года, на площади в 14 200 тысяч квадратных километров проживает около четырёх с половиной тысяч человек.