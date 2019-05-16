В частности, там есть названия и количество космических аппаратов, а также виды опытно-конструкторских работ и осуществляющие их предприятия, а также сроки запусков.То, что документ настоящий, уже подтвердили в ПАО «Сатурн». Там рассказали, что презентацию показывали на конференции, после этого её незаконно выложили в интернет. Теперь «Сатурн» накажет виновного.