16.05.2019, 17:52
Секретные сведения о российских спутниках попали в интернет
ИА «Ореанда-Новости». В Сети в открытом доступе появилась презентация ПАО «Сатурн», в которой есть данные о секретных российских спутниках, пишет «Коммерсант».
В частности, там есть названия и количество космических аппаратов, а также виды опытно-конструкторских работ и осуществляющие их предприятия, а также сроки запусков.
То, что документ настоящий, уже подтвердили в ПАО «Сатурн». Там рассказали, что презентацию показывали на конференции, после этого её незаконно выложили в интернет. Теперь «Сатурн» накажет виновного.
В частности, там есть названия и количество космических аппаратов, а также виды опытно-конструкторских работ и осуществляющие их предприятия, а также сроки запусков.
То, что документ настоящий, уже подтвердили в ПАО «Сатурн». Там рассказали, что презентацию показывали на конференции, после этого её незаконно выложили в интернет. Теперь «Сатурн» накажет виновного.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии