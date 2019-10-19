ИА «Ореанда-Новости». Несколько российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей по версии Forbes.

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых лучших работодателей мира. В список попали 500 компаний с наиболее располагающими к сотрудничеству условиями. Журнал не обошёл стороной и российские организации.

Рейтинг был составлен на основе масштабного исследования, основанного на результатах опросов, чьё количество превысило 1,4 миллиона.

Горно-металлургическая компания «Норникель» заняла 36-е место, что является высшим для российских компаний в данном рейтинге. Кроме неё в списке располагаются «Московская биржа» (на 138-ом месте), «Роснефть» (на 207-ом), Объединённая авиастроительная корпорация (на 311-ом месте), «Северсталь» (на 380-ом), Русгидро (на 437-ом). «Лукойл» занял восьмое место с конца место.

Alphabet стал победителем, точно так же как и в прошлом году. На второй строчке обосновался Microsoft, а на третьей – Red Hat.