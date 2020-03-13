ИА «Ореанда-Новости». Семь заразившихся коронавирусом прошли лечение и были выписаны из российских больниц. Об этом сегодня сообщил Минздрав.

Выписанные – граждане России, а также Китая и Италии. Среди них также россияне, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess.

Ранее сообщалось о том, что из больницы был выписан первый в России излечившийся ото коронавируса. Им стал москвич Давид Беров, который приехал из Италии. Он не испытывал никаких симптомов, кроме насморка и кашля, однако решил провериться на всякий случай.

В общей сложности в стране сейчас 35 заразившихся коронавирусом COVID-19.