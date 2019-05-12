Пострадавшие, которые получили вред здоровью, получат от 200 до 400 тысяч рублей. Кроме того, всем тем, кто прописан в обрушившимся доме, будет выплачено по 10 тысяч рублей. А жильцы, которые потеряли имущество, смогут рассчитывать на компенсацию до 100 тысяч рублей.Дом в Ростовской области частично обрушился из-за взрыва бытового газа поздно ночью. Сейчас известно о двух погибших, среди которых есть ребёнок. Спасатели заявили, что уже закончили поисково-спасательные работы, людей под завали не обнаружили.