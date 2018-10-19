ИА «Ореанда-Новости». Семьям погибших в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже Керчи будут выплачены по миллиону рублей. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, родственники получат деньги до конца пятницы.



Об этом он сообщил в своём Facebook-аккаунте.



Он добавил, что материальная поддержка также будет выплачена из республиканского бюджета в размере пятисот тысяч рублей, независимо от степени тяжести травм их родственников. Также был открыт счёт для оказания благотворительной помощи. По словам Сергея Аксёнова, все денежные средства, которые поступят на счёт, в этот же день будут распределены между семьями погибших и пострадавших.



Он пояснил, что пятьдесят процентов поступлений будут выплачены семьям погибших, а вторая половина - семьям пострадавших, независимо от тяжести полученных травм.



Об этом он сообщил в своём Facebook-аккаунте.Он пояснил, что пятьдесят процентов поступлений будут выплачены семьям погибших, а вторая половина - семьям пострадавших, независимо от тяжести полученных травм.

17 октября восемнадцатилетний студент четвёртого курса Владислав Росляков пришёл в колледж с ружьём и расстрелял учеников и учителей. Позже в столовой учебного заведения сработало принесённое им взрывное устройство. В результате происшествия погиб 21 человек, включая стрелка. В медицинских учреждениях Крыма, Краснодарского края и Москвы находятся около пятидесяти пострадавших.





Следственный комитет Российской Федерации первоначально завёл уголовное дело по статье “теракт”, но позже его переквалифицировали на статью “убийство”. На территории Крымского полуострова с 18 октября объявлен трёхдневный траур. Лидер Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.





Сегодня днём состоялись похороны жертв трагедии в Керчи.



Также на центральной площади крымского города, рядом с храмом Иоанна Предтечи, прошла траурная церемония прощания, где собрались более тысячи человек. Скорбящие процессией прошли по улицам Кирова и Карла Маркса. Большая часть жертв Владислава Рослякова была похоронена сегодня, 19 октября, в Керчи на городском кладбище. Остальные будут похоронены в других регионах по желанию родственников.









